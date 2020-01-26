وظائف خالية لعاملات رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الازهرية عن رغبتها في الاستعانة بخدمات عاملات رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية بنظام اليومية، وذلك للاستعانة بهن لخدمات قاعات رياض الأطفال.





وأوضحت منطقة سوهاج الازهرية أنه يشترط فى هذه الوظيفة ، ألا يزيد السن عن 45 عاما ، وأن تكون المتقدمة خالية من الأمراض المعدية وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة ، وأن تكون لديها القدرة على التعامل مع الاطفال.





كما يشترط أن تكون المتقدمة مقيمة في نطاق الادارة التعليمية ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية ، والاولوية لمن لديها خبرة في العمل بالروضات الازهرية بالفعل.





وشددت منطقة سوهاج الازهرية على ضرورة أن يرفق المستندات التالية للتقديم : صورة من شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية ، وإفادة سابقة العمل إن وجدت بالروضات الأزهرية .





وتمت الاشارة إلى أن العاملات سيتم توزيعهن على المعاهد التابعة للإدارات على النحو التالي : 6 في اخميم ، و4 في البلينا ، و 3 في العسيرات ، و 6 في المراغة ، 10 في المنشأة ، و و10 في جرجا ، و6 في جهينة ، و و7 في دار السلام ، و2 في ساقلتة ، و14 في سوهاج ، ز و7 في طما ، و 15 في طهطا



