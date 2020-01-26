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رياضة

البصمة الأولى في أول مشاركة .. أشلي يونج يصنع هدف تقدم إنتر ميلان على كالياري بالشوط الأول

الأحد 26/يناير/2020 - 03:12 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز - أشلي يونج
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إسراء أشرف
أنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما على كالياري، بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمعهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

جاء هدف إنتر ميلان الوحيد عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 29، من صناعة أشلي يونج المنضم حديثًا للفريق قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث احتاج اللاعب الإنجليزي 29 دقيقة فقط ليضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد.

ورغم تقدم إنتر ميلان بهدف، إلا أن كالياري سيطر على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 61% مقابل 39% للنيراتزوري.

ويأمل إنتر ميلان في الحفاظ على الثلاث نقاط خلال الشوط الثاني، أملًا في الحفاظ على حظوظه هذا الموسم، في المنافسة على لقب الكالتشيو، حيث يحتل وصافة الدوري خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة واحدة والذي سيلتقي مع نابولي الليلة في قمة الجولة 21.
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