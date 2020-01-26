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اقتصاد

المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال يزور ستراتا الإماراتية لصناعة الطائرات

الأحد 26/يناير/2020 - 03:17 م
مصر والامارات
مصر والامارات
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ولاء عبد الكريم
زار وفد من المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال برئاسة ريم صيام يرافقه وفد من مجلس سيدات أعمال الإمارات برئاسة فريدة قمبر إحدى الشركات الوطنية " ستراتا " الإماراتية المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات. 

و جاءت الزيارة التي نظمتها "ريم صيام" في إطار الحرص على إطلاع رائدات الأعمال على المهن المستدامة المتاحة أمامهن واللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد عربي قائم علي أساس المعرفة و الابتكار والتنويع الاقتصادي . 

وضم الوفد المصري ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بمحافظة السويس ،جيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية في محافظة سوهاج ،  دعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية في محافظة البحيرة ، إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية في محافظة الشرقية و العديد من سيدات الأعمال بمختلف محافظات مصر. 

وأشادت ريم صيام بالبرامج و تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها ستراتا في عمليات تصنيع هياكل الطائرات بكوادر نسائية تتعدى نسبة ال ٨٠ %. و أعربت عن سعادتها بوجود نموذج نسائي إماراتي لديه  مستوى عالي من الأداء والرغبة في التفوق في القطاعات المبتكرة.

وأشادت ريد حمد الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات بالبرامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها ستراتا في عمليات تصنيع هياكل الطائرات بكوادر نسائية تتعدي نسبتها 86 % .

وأشادت ناريمان عبد الفضيل بسياسة "ستراتا" في تمكين الشباب خاصة المرأة وتشجيعها علي الابتكار .



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