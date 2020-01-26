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أخبار البلد

المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي

احتفلت وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة، اليوم الأحد، بعيد الطيران المدنى الـ ٩٠ والذى يوافق ٢٦ يناير من كل عام، حيث يأتى الاحتفال بهذا اليوم تخليدا لذكرى الطيار محمد صدقى الذى خاض رحلة جوية مثيرة بطائرته الخاصة في عام ١٩٣٠، بدأها من مطار برلين حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة.

وتزينت صالات السفر والوصول في المطارات المصرية بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدنى، كما قام فريق العلاقات العامة بعدد من المطارات المصرية باستقبال وتوديع المسافرين والتقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال  وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصرى.


كما قامت الإدارة العامة للثقافة الجوية بالاحتفال مع الزائرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بهذه المناسبة خلال مشاركتها بالجناح المخصص لها وذلك بتوزيع مجموعة من الإصدارات الخاصة بأنشطة الثقافة الجوية وكذلك إقامة ورش عمل عن تاريخ الطيران المدنى المصرى ومجالاته.

وفى هذا الإطار قام نادى الطيران بمدينة بورسعيد بتنظيم مسابقات للبراعم الموهوبة الذين يحرصون على الاهتمام بنشاط الرياضات الجوية والتى تتمثل فى تجميع نموذج طائرة وقذفها باليد، وتمرير النموذج من عدة حلقات متتالية وأنشطة أخرى مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعليمهم فنون الطيران المدنى .

وحرصت إدارة النادى على توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين من أجل تشجيعهم على ممارسة نشاط الرياضات الجوية.

وشهدت جميع نوادي ومعاهد الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني على مستوى الجمهورية أنشطة مختلفة على إستخدام نماذج الطائرات المختلفة إحتفالًا بأعياد الطيران المدني المصري.

المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
المطارات تتزين وتشارك المسافرين الاحتفال بالعيد الـ 90 للطيران المدني.. صور
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