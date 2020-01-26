إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارتي أجرة ونقل بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل أمام قرية النجاح بدائرة مركز بدر وتسبب الحادث فى إصابة 14 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، بلاغا من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق التحدي الصحراوى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بسبب السرعة الزائدة.





وتسبب الحادث فى إصابة كل من:" بكر محمد الشحات" 35 سنة، " محمد مسعد طلبه " 30 سنة، " رضا عبد الغني محمد" 16 سنة، " أحمد صبري بسيوني" 28 سنة،" فتحي محمد عبد الواحد" 65 سنة، " عبد الستار عوض مطاوع " 65 سنة، " عاطف فتحى محمد" 43 سنة، " فوزى محمد الشحات" 42 سنة، " لطفى محمد عاطف" 20 سنة، " نورا محمد عبد الحميد" 27 سنة، " أسماء مهنا عبد المولى " 9 سنوات العامرية، " عبد الرحمن مهنا عبد المولى" 5 سنوات، " حمزة مهنا عبد المولى " سنتنان، " أحمد خالد أحمد" 28 سنة".





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.



