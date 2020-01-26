وزيرة التضامن تتفقد الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى بالقليوبية.. فيديو وصور

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى بمدينة بنها.

ومرّت القباج على الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال والكبار بلا مأوى ، واستمعت لشرح من فريق عمل الوحدة ودورهم في تقديم الخدمات للأطفال والكبار.

وتابعت ما تقوم به الوحدة في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لإنقاذ المشردين على مستوى الجمهورية.

واكدت وزيرة التضامن ان هناك 17 عربة مجهزة خاصة بفريق أطفال بلا مأوى نستخدمها لجمع الأطفال وبها أنشطة تراعي حالة الأطفال حتى لا ينقلون من الشارع إلى أماكن إقامتهم الجديدة بشكل مباشر كما أن هذه العربات بها عيادات مصغرة يجري فيها كشفا طبيا سريعا للتأكد من عدم وجود أمراض معدية.

وأوضحت أن فرق التدخل السريع بالوزارة تنزل سريعا بعد طلبها لأخذ المشرد وتوفير مكان آمن له مضيفة أن هناك 12 دار رعاية لكبار السن المشردين كاملي العدد وأنشأت الوزارة هذا العام 7 دور جديدة 5 منها ملك الوزارة و2 بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ليصبح لدينا 21 مؤسسة لكبار السن والمشردين.