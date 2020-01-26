السودان يتأهب لجولة الحسم.. 60 ألف مشجع في مباراة الهلال والأهلي

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيره فريق الهلال السوداني يوم 1 فبراير القادم على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى السودان فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

نظيره النجم الساحلي التونسي اليوم الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي









وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ، على ملعب السلام ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 1





ويجب على الأهلي تحقيق 4 نقاط على أقل تقدير خلال المواجهتين القادمتين أمام النجم الساحلي والهلال السوداني ليصعد الى دور الـ8 من بطولة افريقيا.



يدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ، وتعقد موقف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الهلال والنجم اللذان يمتلكان 9 نقاط.