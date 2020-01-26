السودان يتأهب لجولة الحسم.. 60 ألف مشجع في مباراة الهلال والأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني عن حضور 60 ألف مشجع فى مباراته القادمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها فى إطار الجولة الأخيرة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.
ويلتقى المارد الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيره فريق الهلال السوداني يوم 1 فبراير القادم على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى السودان فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
يدخل المارد الأحمر ، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل التأهل لدور الثمانية بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم ، وتعقد موقف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد الهلال والنجم اللذان يمتلكان 9 نقاط.