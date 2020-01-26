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رياضة

التعادل 1-1 ينهي الشوط الأول بين روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

الأحد 26/يناير/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول بين رومال ولاتسيو بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق فى المباراة المقامة خلال الجولة الحادية والعشرون من الدوري الايطالي.

أحرز الهدف الأول روما عن طريق ديكو فى الدقيقة 26 وتعادل أتشريي للاتسيو في الدقيقة 34.

وأعلن بأولو فونسكيا وسيميونى إنزاجى المديران الفنيان لكل من روما الإيطالي ولاتسيو على الترتيب.

وجاء تشكيل روما كالتالى: 

لوبيز، سبيناتزولا، سمولينج، مانشيني، سانتون، فيريتو، كريستانتي، بلجريني، كلويفرت، أوندير، دجيكو.

فى المقابل جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

ستراكوشا ، لويس فيليبى ، أساربى ، ستيفان رادو ، سناد لوليتش ، لويس ألبيرتو ، لوكاس ليفا ، سافيتش ، لازارى ، كوريا ، إيموبيلي

ويحتل لاتسيو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.

ويسعى فريق روما بقيادة نجمه البوسيني دجيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وجوده في المربع الذهبي، والاقتراب خطة من لاتسيو صاحب المركز الثالث.
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