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أخبار البلد

بشرى سارة للعاملين بمصر للطيران

الأحد 26/يناير/2020 - 08:07 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل رئيس القابضة مصر للطيران
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نورهان خفاجي

عقدت الشركة القابضة لمصر للطيران، الجمعية العمومية برئاسة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، حيث تم اعتماد الميزانيات لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، علي أن يتم صرف الشهور المقررة للعاملين وذلك في ضوء ما أقرته الجمعية العمومية للشركات.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها، أنه سيتم صرف الشهور المقررة لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها حتي الدرجة الثانية دفعة واحدة في ال 9 من فبراير القادم.

وأكدت، انه سيتم صرف الشهور المقررة لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من الدرجة الأولى ودرجة كبير على دفعتين الأولي في الـ9 من فبراير القادم، علي أن يتم تحديد موعد صرف الدفعة الثانية في أقرب وقت ممكن.

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