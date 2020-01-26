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رياضة

الأهلي ضد النجم الساحلي.. الشحات يهدر هدفا والمرمى «فاضي».. والشناوي بطل الـ30 دقيقة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:34 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
انتهت أول 30 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي النجم الساحلي والأهلي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وباغت احمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الأولي من الناحية اليسرى وتوغل بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصدم بالدفاع وتخرج الي ركلة ركنية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب بن عمر فى الدقيقة 4.

وظهرت خطورة النجم الساحلي في الدقيقة السادسة بعدما حصل كريم عريبي على الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية لكن الشناوي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية، مرت بسلام على الأهلي.

و مازال العريبي يشكل خطورة علي مرمي الاهلي بعد توغل اكثر من رائع من الناحية اليمني ويراوغ ياسر ابراهيم ببراعة ويسددها بقوة وكالمعتاد ينقذها محمد الشناوي فى الدقيقة 21 .

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف بطريقة غريبة بعدما قطع الكرة من امام حارس مرمي النجم الساحلي ويسددها غير متقنة تماما وتخرج الي ضربة مرمي علي الرغم من ان المرمي فارغ بالمرة  فى الدقيقة 22 .

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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