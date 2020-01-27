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اقتصاد

اليوم.. انطلاق الأوكازيون الشتوي برعاية وزارة التموين

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:01 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
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محمد صبيح
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين 27 يناير 2020، إطلاق التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" للعام الجاري ولمدة تصل لأكثر من شهر، ضمن إجراءات الوزارة للتيسير علي المواطنين.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها منذ أيام، أن محال الملابس المقرر اشتراكها بالأوكازيون ملزمة ببيع وعرض منتجاتها بسعر مخفض، مؤكدة أن التجار غير مجبرين علي الاشتراك في الأوكازيون إذ أنها ليست إلزامية.

كما طالبت الوزارة من يرغب في الاشتراك بالأوكازيون من التجار وأصحاب المحال، بالحصول علي موافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، موضحة أن هناك حملات مستمرة ستجريها الوزارة علي المحال المشتركة للتأكد من ظاهرة العروض الوهمية أو البيع خارج السعر المعلن في فترة الأوكازيون.
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