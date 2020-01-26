المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يتجه للصين لبحث مواجهة فيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه سيصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم /الأحد/ للقاء مسئولين حكوميين وخبراء في مجال الصحة؛ لبحث كيفية مواجهة انتشار فيروس الجهاز التنفسي "كورونا".





وكتب جيبريسوس عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في طريقي إلى بكين بالصين للقاء الحكومة وخبرا ء الصحة الذين يدعمون مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا: "أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية نود أن نفهم آخر التطورات، وأن نقوي شراكتنا مع الصين في تقديم مزيد من الوقاية من انتشار المرض".



