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توك شو

أحمد موسى: المصريون دفنوا محمد علي .. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 09:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية يعيشون فى ثراء بينما عملائهم يتسولون.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" كل القنوات الإخوانية حدثت لها صدمة وموت سريرى، بعد فشل الدعوات للتظاهر وإغلاق المقاول الهارب محمد على، لصفحته على الفيسبوك واعتزاله الحياة السياسية، معقبا:"المصريين دفنوا محمد على إمبارح".


وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن "جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على"، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".

وأشار موسى إلى أن جميع القنوات الإخوانية انقلبت على الهلفوت محمد على، مضيفًا: "الإخوان سيفضحونه لأنه أعطاهم بعضًا من الأمان وركبهم الهوا".


وطالب موسى بضرورة الكشف على الهارب محمد على، نفسيًا وعلقيًا، مؤكدا أنه فاشل فى حياته ولم ينجح فى الفن، مضيفًا: "محمد على أعطى الإخوان الأمان، والإخوان هيشلحوه".

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