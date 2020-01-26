أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه على الهواء.. شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الشعب المصرى لاينسى كل الخونة والمخربين، وسيعريهم كما عري محمد على بالأمس بعد دعواته الفاشلة للتظاهر فى 25 يناير.

والقى موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، صور قادة الإخوان تحت حذائه، قائلا: "هو ده مكانهم تحت بيادة الشعب المصري، وانا عملت كده بناء على طلب جمهورنا".

وأشار أحمد موسى إلى أن الشعب المصري أثبت وعيه بالأمس وقضى على دعوات الإخوان الفاشلة، معقبا: "إعلام وقادة الإخوان أخذوا بالأمس درسا لن ينسوه طوال حياتهم".