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البسوا طرح.. شاهد | ماذا قال نشأت الديهي عن ثورة 25 يناير

الأحد 26/يناير/2020 - 10:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
سخر الإعلامي نشأت الديهي، من تغريدة لياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلالها: "تسع سنوات مرت على ثورة الـ ٢٥ من يناير ولا زالت روح الثورة حاضرة في نفوس المصريين، ويقيني أن هذه الروح ستنتصر، فأحلام الشعوب قد تتأخر لكنها تتحقق"، قائلًا: "وأنت مالك، الشعب المصري لا يقبل بالتدخل في شئونه الداخلية".

وعرض الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على "TeN" الفضائية، أن هناك صور لياسين أقطاي مشارك في أحداث 25 يناير 2011 ومن بينها صورة له مع الدكتور كمال حبيب، موضحًا أن "حبيب" مازال موجود في مصر وعليه أن يجيب عن سبب تواجده مع ياسين أقطاي بميدان التحرير.

وناشد الإعلامي نشأت الديهي، إعلامي الإخوان محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع بارتداء طُرح سوداء في برامجهم اليوم حداد على ثورتهم التي دعوا لها وفشلت. 

وسخر الديهي، من بيان الإخوان الذي قدموا فيه التحية لأبطال مصر ودعو إلى مواصلة العمل لاسترداد الثورة، قائلًا: "عندهم حالة إحباط شديد، ومرشد الإخوان وقيادات الجماعة في السجون المفروض يلبسوا طُرح".

وتابع، أننا لدينا إيمان حقيقي بمصر والمصريين لن يتزعزع.
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