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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين يوفنتوس ونابولي فى الدوري الإيطالي

الأحد 26/يناير/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحكم فريق نابولي قبضته الدفاعية على هجوم فريق يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو خلال الشوط الأول من قمة السان باولو.

وساعد النظام المتحفظ لفريق المدرب جينارو جاتوزو في منع اليوفي من تسديد أي كرة خلال الشوط الأول بالكامل.

وحسبب شبكة أوبتا للإحصائيات فهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها فريق ساري من تهديد مرمى المنافس خلال أول 45 دقيقة.

ورغم أن اليوفي بدأ بالثلاثي الهجومي الأقوى بوجود رونالدو إلى جانب هيجواين وديبالا لكنهم لم يستطيعوا حتى الآن إزعاج ميريت حارس البارتينوبي.

ويحتاج البيانكونيري للانتصار لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه إنتر ميلان إلى 6 نقاط بعد تعثر الأخير بالتعادل على ملعبه مع كالياري بنتيجة هدف لهدف عصر اليوم الأحد.
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