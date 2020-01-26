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حوادث

رواد مواقع السوشيال ميديا يوجهون رسائل شديدة لـ محمد زارع

الأحد 26/يناير/2020 - 11:17 م
رواد مواقع السوشيال
رواد مواقع السوشيال ميديا
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مصطفى الرماح
وجه رواد مواقع السوشيال ميديا رسائل عنيفة إلى محمد زارع بعد هجومه على الدولة.

وكتب أحد رواد مواقع السوشيال ميديا قائلا: "أنتم سرقتم البلد بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ والناس هي اللي كانت في الشوارع عشان تحمي نفسها وبسبب اعداء الوطن قمتم باحراق المجمع العلمي كما قام أعداء البلد بـ محاولة تدميرها".

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وأضاف: "إحنا عايشين فى كابوس بعدما حطيتم إيدكم في إيد الإخوان عشان وعدوكم بالمناصب والمصالح".

وأضاف: "إحنا كنا عايشين كابوس لما مكناش لاقين كهرباء ولا بنزين في الوقت اللي أنتوا بتتصوروا جنب القيادات الإخوانية اللي كانوا ماشيين في تحويل الدولة إلى سوريا أخرى".

وقال آخر: ما نشعر به إننا خرجنا من الكابوس.. وإن الخروج من هذا الكابوس هو استقرار الدولة وهو ما يمثل کابوسا بالطبع لك".
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