رواد مواقع السوشيال ميديا يوجهون رسائل شديدة لـ محمد زارع

وجه رواد مواقع السوشيال ميديا رسائل عنيفة إلى محمد زارع بعد هجومه على الدولة.





وكتب أحد رواد مواقع السوشيال ميديا قائلا: "أنتم سرقتم البلد بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ والناس هي اللي كانت في الشوارع عشان تحمي نفسها وبسبب اعداء الوطن قمتم باحراق المجمع العلمي كما قام أعداء البلد بـ محاولة تدميرها".





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وأضاف: "إحنا عايشين فى كابوس بعدما حطيتم إيدكم في إيد الإخوان عشان وعدوكم بالمناصب والمصالح".





وأضاف: "إحنا كنا عايشين كابوس لما مكناش لاقين كهرباء ولا بنزين في الوقت اللي أنتوا بتتصوروا جنب القيادات الإخوانية اللي كانوا ماشيين في تحويل الدولة إلى سوريا أخرى".





وقال آخر: ما نشعر به إننا خرجنا من الكابوس.. وإن الخروج من هذا الكابوس هو استقرار الدولة وهو ما يمثل کابوسا بالطبع لك".