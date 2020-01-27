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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة أم قتلت ابنتها بعد يومين من ولادتها

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:01 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة الجنايات، اليوم الأثنين، أولى جلسات محاكمة أم قتلت ابنتها بعد ولادتها بيومين فقط داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بالبحيرة في القضية، أن الأم المتهمة قتلت رضيعتها بإرضاعها مادة كاوية "مية نار" مما أدى لموتها متأثرة بالمادة الكاوية التي رضعتها وتسببت في فشل وظائف التنفس.

وأحالت النيابة الأم المتهمة للمحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابها للواقعة.

وتضمنت تحقيقات النيابة تفريغ كاميرات مراقبة غرفة رعاية الأطفال حديثي الولادة بالمركز الطبي والتي رصدت الأم في أثناء دخولها الغرفة، وطلبها إرضاع الطفلة المجني عليها، ثم أخرجت من ملابسها سرنجة وأرضعتها بها ثم ألقت السرنجة في القمامة بعد ذلك.

وأفاد تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة أن السرنجة التي عثرت عليها جهات البحث بعد ذلك كانت تحتوي على "مية نار" وهي التي تسببت في وفاة الرضيعة.

وضمت قائمة المتهمين في القضية والد الأم والذي ثبت علمه بالجريمة التي ارتكبتها ابنته، وكذلك موظفي المركز الطبي الذين قالوا في التحقيقات، إنَّهم شاهدوا ما فعلته المتهمة عبر كاميرات المراقبة في أثناء إرضاع الطفلة المادة الكاوية؛ لكنهم لم يبلغوا جهات التحقيق أو الشرطة مما يعدل مساعدة للمتهمة على الفرار من جريمتها وإخفاء لأدلة عن جهات التحقيق.

وأحضرت النيابة طبيبًا في أثناء التحقيق مع المتهمة، للكشف على قواها النفسية والعقلية والذي أفاد بأنها طبيعية ولا تعاني من أعراض المرض النفسي أو العقلي.
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