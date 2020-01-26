أهالي الجيزة: أبو العينين بيخدم الناس كلها .. وإحنا واقفين معاه | فيديو

استقبل الآلاف من أهالي منطقة المنيب بالجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لدعمه في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب.

وأعرب أحد أهالي المنيب خلال لقائه مراسل قناة صدى البلد، عن سعادته بترشح أبو العينين للانتخابات قائلا: «إحنا محتاجين أبوالعينين، راجل محترم وفاتح بيوت كتيرة».

وتابع آخر «كنا محتاجينه وافتقدناه الدورات اللي فاتت».

وأكدت إحدى السيدات على دعمها لأبو العينين قائلة: «لو جابوا 100 واحد مش هنختار غير الحاج محمد».

وتابعت أخرى «أبو العينين بيخدم الناس كلها وإحنا واقفين معاه».

وحرص محمد أبو العينين على توجيه التحية لجميع الأهالي الذين استقبلوه بالطبول والزغاريد والتقاط الصور معهم.