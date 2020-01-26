استقبال حافل ودعم كبير لـ رجل الصناعة محمد أبو العينين في المنيب ..فيديو

استقبل آلاف الأهالي بمنطقة المنيب بالجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بحفاوة كبيرة دعمًا له في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب.

وأبدى أحد أهالي المنيب، في تقرير مصور عرضه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، سعادته بترشح أبو العينين للانتخابات، قائلًا «إحنا محتاجين أبو العينين، راجل محترم وفاتح بيوت كتيرة».

وتابع آخر «كنا محتاجينه وافتقدناه الدورات اللي فاتت».

وأكدت إحدى السيدات، دعمها لـ أبو العينين قائلةً «لو جابوا 100 واحد مش هنختار غير الحاج محمد».

وأوضحت أخرى «أبو العينين بيخدم الناس كلها وإحنا واقفين معاه».

وحرص أبو العينين على توجيه التحية إلى الأهالي الذين استقبلوه بالطبول والزغاريد والتقاط الصور التذكارية معهم.