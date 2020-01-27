AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:37 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبلت ادارة متحف آثار بني سويف، أمس، الأحد طلاب  كلية الآثار بجامعة الفيوم  فى أول يوم للتدريبات العلمية في عدد من المواقع الاثرية والمتاحف المصرية، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارات المواقع والمتاحف المصرية وتقديم المادة العلمية والشرح والتدريب.

وذلك تحت اشراف جمال عليش عبد السلام مدير عام ترميم متاحف مصر الوسطي وقرني فرحات مدير عام ترميم بني سويف والفيوم وسعاد فايز محروس مديرعام متحف اثار بني سويف ومحمد رجب امام رئيس قسم ترميم الاثار بمتحف بني سويف ومتابعة واشراف محمد جمال علي اخصائي ترميماثار بمتحف بني سويف ومحمود احمد محمد أخصائي ترميم الآثار بمتحف بني سويف و رشا عبد الحميد محمد اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف و شعبان محمد حسن اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف و حجاب رمضان أمين متحف بني سويف و عبد الباسط سبقي حامد أمين متحف بني سويف و ماريا فرج لوندي للترجمة والعلاقات العامة بالمتحف

وصرح الدكتور شعبان الأمير مدير مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم والمشرف العام علي التدريب العلمي لطلبة كلية الاثار ان التدريب بدأ اليوم بمتحف اثار بني سويف بكلمة جمال عليش عبد السلام مديرعام ترميم متاحف مصر الوسطي مرحبا بالطلبة كلية الاثار

 جامعة الفيوم المتدربين ومؤكدا على  التعاون بين الجهات الاكاديمية ومتحف اثار بني سويف ومنها جامعة الفيوم وكلية الاثاراعقبه اولي المحاضرات العلمية عن خطة التدريب من سعاد فايز محروس مدير عام متحف اثار بني سويف تناولت خطة العمل طيلة فترة التدريب تلاها  اولي المحاضرات العلمية من خطة التدريب واهم اثار محافظة بني سويف والمتاحف وانظمتها العالمية حاليا.

 والقى  محمد رجب امام رئيس قسم ترميم الاثاراولى  المحاضرات العلمية في البرنامج التدريبي بمتحف بني سويف بعنوان مواد وخامات الترميم المستخدمة وكيفية اختيار انسبها طبقا لحالة المواد الاثرية واهمية معرفة المرمم لطبيعة المواد وطبيعة الاثار للتوافق بين طبيعة الاثر ومادة العلاج. تلى  ذلك محاضرة علمية لـ محمد جمال علي اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف بعنوان الاساسيات والنظريات العالمية  ،واسس وقواعد ترميم وصيانة مواد الاثار غير العضوية وان تلك المواد يجب دراستها جيدا وفهم طبيعتها ومكوناتها قبل البدء في اعمال الترميم  ، والتدخل حيث يجب عمل كافة الفحوصات والقياسات العلمية لفهم طبيعة والبنية والتركيب لتلك المواد الاثرية ومن ثم تساعدنا علي اختيار انسب مواد العلاج والترميم.

وصرح محمد جمال علي اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف بان التدريب العلمي سوف يستمر بداء من اليوم الاحد 26 يناير وحتي 5فبراير 2020 طيلة اجازة نصف العام لتعظيم الاستفادة ونقل واكتساب الخبرات من الزملاء الافاضل بادارة متحف اثار بني سويف سواء للترميم او المتحف وطرق العرض وانظمة المتاحف المختلفة لطلبة كلية الاثار جامعة الفيوم لصقل مهاراتهم الفنية والذهنية والمهارية.


ياتى ذلك في اطار العلاقات والتعاون  العلمي بين كلية الاثار جامعة الفيوم ووزارة السياحة والآثار وفي إطار أنشطة مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الآثار جامعة الفيوم.

تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف
تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف
تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف
تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف
تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مرممين وأثري.. 5 مصريين يكتبون قصة نجاح في بلاد التنين.. صور

خبير يكشف تفاصيل مشروع صيانة الجامع الأزهر بجامعة الفيوم..الأحد

آثار سقارة المشكلات ورؤية جديدة للعلاج ..ندوة بمركز بحوث وصيانة الآثار بالفيوم

استراتيجية ترميم الطوب اللبن بمركز البحوث بآثار الفيوم

الحفاظ على المواد الأثرية.. ندوة بجامعة القاهرة 16 الشهر الجاري

بـ 5 محاضرات ودراسة تطبيقية.. خبراء يبحثون أفضل سبل ترميم الآثار والحفاظ عليها.. صور

ترشيحاتنا

"على قد اللي فى جيبك اختار وكل" .. سياحة جديدة تغزو بورسعيد والسر في سوق الأسماك.. تفاصيل

براءة السعودية| كيف خسر جيف بيزوس 38 مليار دولار بسبب فضائح جنسية

مدرب بيراميدز يعلق هزيمة الفريق من رينجرز على اتحاد الكرة

اخبار الزمالك.. حسم مصير عواد مع الفريق.. خديعة مازيمبي.. نقل مباراة الأبيض ووادي دجلة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضرب النجم الساحلي بالهدف الأول

بـ نظارة شمس.. كندة علوش تتألق بإطلالة بسيطة على انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن