تدريب عملي لطلاب كلية الآثار بالفيوم فى متحف بني سويف

وذلك تحت اشراف جمال عليش عبد السلام مدير عام ترميم متاحف مصر الوسطي وقرني فرحات مدير عام ترميم بني سويف والفيوم وسعاد فايز محروس مديرعام متحف اثار بني سويف ومحمد رجب امام رئيس قسم ترميم الاثار بمتحف بني سويف ومتابعة واشراف محمد جمال علي اخصائي ترميماثار بمتحف بني سويف ومحمود احمد محمد أخصائي ترميم الآثار بمتحف بني سويف و رشا عبد الحميد محمد اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف و شعبان محمد حسن اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف و حجاب رمضان أمين متحف بني سويف و عبد الباسط سبقي حامد أمين متحف بني سويف و ماريا فرج لوندي للترجمة والعلاقات العامة بالمتحف

وصرح الدكتور شعبان الأمير مدير مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم والمشرف العام علي التدريب العلمي لطلبة كلية الاثار ان التدريب بدأ اليوم بمتحف اثار بني سويف بكلمة جمال عليش عبد السلام مديرعام ترميم متاحف مصر الوسطي مرحبا بالطلبة كلية الاثار

جامعة الفيوم المتدربين ومؤكدا على التعاون بين الجهات الاكاديمية ومتحف اثار بني سويف ومنها جامعة الفيوم وكلية الاثاراعقبه اولي المحاضرات العلمية عن خطة التدريب من سعاد فايز محروس مدير عام متحف اثار بني سويف تناولت خطة العمل طيلة فترة التدريب تلاها اولي المحاضرات العلمية من خطة التدريب واهم اثار محافظة بني سويف والمتاحف وانظمتها العالمية حاليا.

والقى محمد رجب امام رئيس قسم ترميم الاثاراولى المحاضرات العلمية في البرنامج التدريبي بمتحف بني سويف بعنوان مواد وخامات الترميم المستخدمة وكيفية اختيار انسبها طبقا لحالة المواد الاثرية واهمية معرفة المرمم لطبيعة المواد وطبيعة الاثار للتوافق بين طبيعة الاثر ومادة العلاج. تلى ذلك محاضرة علمية لـ محمد جمال علي اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف بعنوان الاساسيات والنظريات العالمية ،واسس وقواعد ترميم وصيانة مواد الاثار غير العضوية وان تلك المواد يجب دراستها جيدا وفهم طبيعتها ومكوناتها قبل البدء في اعمال الترميم ، والتدخل حيث يجب عمل كافة الفحوصات والقياسات العلمية لفهم طبيعة والبنية والتركيب لتلك المواد الاثرية ومن ثم تساعدنا علي اختيار انسب مواد العلاج والترميم.

وصرح محمد جمال علي اخصائي ترميم اثار بمتحف بني سويف بان التدريب العلمي سوف يستمر بداء من اليوم الاحد 26 يناير وحتي 5فبراير 2020 طيلة اجازة نصف العام لتعظيم الاستفادة ونقل واكتساب الخبرات من الزملاء الافاضل بادارة متحف اثار بني سويف سواء للترميم او المتحف وطرق العرض وانظمة المتاحف المختلفة لطلبة كلية الاثار جامعة الفيوم لصقل مهاراتهم الفنية والذهنية والمهارية.





ياتى ذلك في اطار العلاقات والتعاون العلمي بين كلية الاثار جامعة الفيوم ووزارة السياحة والآثار وفي إطار أنشطة مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الآثار جامعة الفيوم.