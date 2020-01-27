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رياضة

المصري: التسرع وراء التأخر في إحراز هدف الفوز

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري وضيفه نواذيبو الموريتاني بالجولة الخامسة من البطولة الكونفدرالية والتي انتهت بفوز المصري بهدف للاشيء سجله سعيدو سيمبوريه، أكد الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري أن التسرع أمام المرمى كان السبب في تأخر احراز هدف الفوز حتى الدقائق الأخيرة ، مشيرًا أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيري للمفاجأة بالفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف للاشئ أضفى مزيدًا من التوتر على المباراة خاصة مع رغبة لاعبي المصري في حسم المباراة مبكرًا قبل السفر الى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشي بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز وهو الفوز الذي قلب الموازين في المجموعة.

ووجه الكابتن ايهاب جلال الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطي المباراة وهو ما تكلل في النهاية باحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في طرق اللعب للمصري بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدوري أو الكونفيدرالية.

جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الاسكندرية وأداره الإعلامي مصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي للمباراة.

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