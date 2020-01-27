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البنك الأهلي: ودائع المصريين تصل إلى 1.7 تريليون جنيه

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:01 ص
البنك الأهلى
البنك الأهلى
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حمزة شعيب
قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إننا نستهدف الوصول بإجمالي محفظة التجزئة لـ100 مليار جنيه في 2020.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال تصريحات بـ "إكسترا نيوز، أن البنك له ريادة كبيرة في القطاع المصرفي المصري الذي يُعد قطاعًا قويًا وسط كافة الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن البنك له حصة سوقية داخل مصر تصل إلى 30%.

وأكد أن محفظة البنك وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه، بينما نسبة الودائع تزيد عن 1.3 تريليون جنيه، كما أن التسهيلات المصرفية لدى البنك تصل إلى 570 مليار جنيه، منهم 92 مليار جنيه في قطاع التجزئة المصرفية، و60 مليار جنيه في المشروعات الصفيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى التابعة للبنك.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أن البنك استطاع تحقيق نسبة نمو في قطاع التجزئة المصرفية بحوالي 60% ما بين 30 يونيو 2018 حتى يونيو 2019، كذلك تحقيق معدلات نمو 33% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نفس الفترة.

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