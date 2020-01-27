بيشتم قطر ..هكذا فضح الهارب محمد ناصر نفسه ..فيديو

في فضيحة جديدة لـ إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، عرضت فضائية اكسترا نيوز مقطع فيديو للإعلامي الهارب محمد ناصر، يرصد تناقض أرائه تجاه قطر قبل وبعض دولارات تركيا.





وقال ناصر في الفيديو : "قطر عاملة زي خراج طالع في المحيط" وذلك أثناء ظهوره عبر قناة "المحور" في وقت سابق ، فيما قال بعد عمله في إحدى القنوات الإخوانية :" قطر مشهورة باللؤلؤ، واللؤلؤ بيطلع من تحت المياه، والعاملين في قناة الجزيرة العباقرة، صمموا شعارها عشان كدة".





كما ظهر يقول عبر "المحور": "كنت قاعد قدام التليفزيون أسمع برنامج بعد الـ 90 على قناة الجزيرة الرياضية، وطلع واحد في التليفون سوري ليس قطري ولا جزائري، وكان في كومبارس على قناة الجزيرة ، وقال لهم على الهواء أنا أتمنى أن غانا تكسب مصر في النهائي، وهو رجل سوري".





وتابع :" مسمعتش ولا شخص من المتواجدين في استديوهات الجزيرة قال له أين الوحدة العربية أو الأمة العربية ، يظهر إن الوحدة العربية مجرد كارت يظهر لنا فقط كمصريين ، لكن لما يكون في مشكلة حقيقية ، يقولوا تتحرق مصر".





وأضاف أثناء ظهوره على المحور :" الجزيرة كانت واخده منهج لمجرد إني بكره العنصر المصري فأسخر كل امكانياتي عشان أكره العرب في المصري ، قطر دي دولة زي راجل قصير عايز يطلع".





فيما ظهر بعد عمله في القناة الإخوانية قائلا:"أنه يشكر العاملين في الجزيرة ، ومقياس دولة قطر عالميا أعلى من مصر لأن قطر حركت العالم كله ، كما أنها نجحت في إحداث تخبط بين صناع القرار في أمريكا".



