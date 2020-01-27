صيدليات تكساس تعاني من نقص حاد فى أقنعة الوجه الطبية بعد الاشتباه في الإصابة بـ كورونا

تعانى صيدليات منطقة وسط ولاية تكساس الأمريكية من نقص حاد في الأقنعة الطبية بعد الاشتباه في إصابة طالب جامعي زار مدينة ووهان الصينية بفيروس كورونا.





وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مراكز توزيع المستلزمات الطبية في جميع أنحاء برازوس فالي حيث تقع الجامعة التي يدرس بها الطالب أعلنت عن نفاد جميع مخزونها من الأقنعة الطبية.





وذكرت السلطات الصحية في برازوس كاونتي أن الطالب ظهرت عليه أعراض الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وتوجه إلى مستشفى محلى، وتم ارسال عينة لمراكز منع الأمراض ومكافحتها لاختبارها للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.





وأضافت السلطات الصحية أنه سيتم عزل الطالب في منزله انتظارا لظهور نتيجة التحليل.





يذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة 56 شخصا على الأقل منذ ظهوره في مدينة ووهان، وعلقت الصين الاتجار في منتجات الحيوانات البرية بسبب تفشى الفيروس.



