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أخبار البلد

رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية، ليأتي من يخلفه ويستكمل ما قام به، وهذا نهج نسعى لتكريسه، وهو أنه لن يبدأ أي مسئول من الصفر، بل سيُكمل مسيرة العمل كلُّ في موقعه. 

جاء ذلك خلال مراسم تكريم المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها فى نوفمبر الماضى، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير للمحافظين السابقين لما بذلوه من جهود.

وقال رئيس الوزراء: "إن سنة الحياة تقتضي أن يسلم كل منا الشعلة، بعد فترة طالت أم قصرت، لمن يأتى بعده، فنحن جميعًا جنود فى خدمة هذا الوطن الغالى"، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلفه بإجراء هذا التكريم، لتوجيه الشكر للمحافظين السابقين على الفترة الصعبة التى تولوا فيها مسئولية العمل العام. 

عقب ذلك قام رئيس الوزراء، بتسليم دروع التكريم للمحافظين السابقين، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

بدورهم، أعرب المحافظون السابقون عن شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم الذي يأتي ليكلل الجهود التي بذلوها، كما يعد تقديرا لهم من جانب القيادة السياسية، مؤكدين أن هذا التكريم يؤكد أن الدولة لا تنسى الجهود التي تُبذل في مواقع العمل والإنتاج، من جانب أي مسئول، كما أعربوا عن تمنياتهم بالتوفيق للمحافظين الحاليين في استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر.
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
رئيس الوزراء: حريصون على تكريم كل من بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية
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