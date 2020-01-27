AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاشتباه بحالتي إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:13 ص
فيروس كورونا في إسرائيل
فيروس كورونا في إسرائيل
Advertisements
شيماء مصطفى
أخضعت السلطات الإسرائيلية، حالتين لفحوصات طبية مكثفة، بعد اشتباهها بإصابتهما بفيروس كورونا القاتل.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيلية في الستينات من عمرها تخضع لفحوصات طبية مكثفة، في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، للاشتباه بالتقاطها عدوى فيروس كورونا، وذلك في أعقاب عودتها من الصين قبل 4 أيام.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن السيدة وضعت في وحدة مخصصة للعناية المركزة في انتظار الاختبارات لتحديد ما إذا كانت تعرضت لفيروس كورونا أم لا.

فيما نقل عامل صيني، إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته من إجازة قضاها في الصين.

وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق تحذيرًا يدعو مواطنيها إلى إلغاء جميع رحلات السفر غير الضرورية إلى الصين عقب تفشي فيروس كورونا والذي أودى بحياة 80 شخصًا على الأقل.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أجرى اليوم الإثنين، زيارة إلى مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وظهر رئيس الوزراء في صور رسمية، مرتديا معطفا بلاستيكيا أزرق وقناعا باللون نفسه، خلال زيارة له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس؛ بحسب رويترز.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا إلى 80 قتيلا وأكثر من 2700 إصابة بعد وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي وسط البلاد. 

وعزلت الصين مقاطعة هوبي التي يتفشى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر في عشرات ملايين السكّان.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في أواخر ديسمبر في ووهان بوسط البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41

عائد من الصين.. الاشتباه في إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا الجديد

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

ترشيحاتنا

مجلس الدولة يحظر ارتداء النقاب لـ عضوات هيئة التدريس بالقاهرة

رجل قوي أعاد لي شبابي.. مسنة بريطانية تقع في غرام شاب مصري.. صور

تلاعبوا في ورقة إجابة طالب.. النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالتعليم للمحاكمة

قرار عاجل من مؤسسة بيل جيتس الخيرية لـ مواجهة فيروس كورونا القاتل

سوء الأداء الأفريقي وتدوير اللاعبين.. هل يستحق فايلر الانتقاد؟.. الأرقام ترد عن السويسري

حبس كويتي استقدم عشرات المصريين للعمل مقابل 1500 دينار للفرد دون طبع إقامات لهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم بعد التراجع الاخير.. صور

بعد ارتدائها عقد بـ 120 مليونا .. أسعار صادمة لـ إطلالات و مجوهرات أحلام ..صور