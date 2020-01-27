المصري يبدأ معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الجونة

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الاثنين في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة .





وتقام المباراة في الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الجيش بالسويس.





كان فريق المصري قد خاض مساء أمس الأحد مباراته بالجولة الخامسة من الكونفيدرالية وهي المباراة التي جمعته على ستاد الإسكندرية بضيفه فريق نواذيبو الموريتاني .





وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ سجله البوركينابي سعيدو سيمبوريه ليضمن المصري الصعود إلى دور الثمانية من البطولة للمرة الثانية في تاريخه.



