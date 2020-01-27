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أستاذ اقتصاد: تيسير إنهاء النزاعات الضريبية يحل مشاكل المستثمرين "فيديو"

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:49 م
الضرائب
الضرائب
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هاجر إبراهيم

قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن قانون المنازعات الضريبية تهدف إلى الحصول على عمليات تيسير لإنهاء النزاعات الضريبية، مشيرا إلى أن لن يتم الحصول دائما على انتظار المستثمر للجان الخاصة بشئون المحاكم.


وأضافت "زينب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك أحيانًا بعض المنازعات الضريبية تنتظر الورقة الخاصة بالضريبة في بعض الحالات.


وأوضحت الدكتورة زينب نوار، أن تيسير انهاء النزاعات الضريبية وتقصير فترة النزاع تساعد المستثمر وتقوم بحب مشكلته، إلى جانب أن القانون سيتم البدء فى دفع المستثمر نسبة من التي لديه وبالتالى يتم انهاء النزاع.


وأكدت الدكتورة زينب نوار، أن الشئون المالية معناه بلغة مبسطة هو أنه تحويل المشروعات غير الرسمية إلى رسمية، لافتة إلى أنه من أجله تحويلة يحتاج إلى آلات ومعدات بأسعار فائدة منخفضة، مما يؤدي الى تشجيع صاحب الاستثمار.


وأشارت الدكتورة زينب نوار، إلى أنه يتم تقديم حوافز تكون جميعها مرتبطة ببعضها في القطاعات المختلفة سواء للقطاعات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة التى تم تكن متوفرة بشكل متوافر من قبل، إلا أن الآن أصبحت مجموعة الحوافز كثيرة جدا التى أصبحت تأخذها تلك المشروعات.


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