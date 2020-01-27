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أخبار العالم

روسيا تبحث في بلاغات مجهولة بزرع ألغام في محطات مترو موسكو

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:14 م
مترو موسكو
مترو موسكو
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شيماء مصطفى
تلقت هيئة الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بلاغات مجهولة تفيد بزرع ألغام في جميع محطات مترو موسكو.

وقال مصدر بالهيئة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تلقت جميع محطات المترو تهديدات، وعمليات التفتيش جارية"​ ولكن لم يتم إخلاء الركاب".

وكانت موسكو قد تلقت يوم الإثنين الماضي أيضا تهديدات بزرع متفجرات في جميع محطات المترو، وفي 22 يناير من الشهر الجاري، أيضا تلقت أكثر من 30 محطّة تهديدات من نفس الطراز. ولكن بعد التحريات لم يتم تأكيد التّهديدات.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كشف في ديسمبر الماضي، أن الولايات المتحدة قدمت له معلومات أمنية حساسة ساعدته على إحباط أعمال إرهابية كان مخططا تنفيذها خلال أعياد رأس السنة الميلادية.
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