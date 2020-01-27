حبس عامل بعد اعتدائه جنسيا على نجلة زوجته بدار السلام

تجرد عامل من كل مشاعر الإنسانية ، بعد أن اعتدى جنسيا على طفلة زوجته ، داخل شقته بمنطقة السلام مستغلا غياب والدتها، تم ضبط المتهم ، وبعرضه على النيابة وجهت له تهمة اغتصاب قاصر وقررت حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق.





البداية بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من ربة منزل قررت بتعرض طفلتها 13 سنة، للاعتداء الجنسى واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة ، مستغلا غيابها عن المنزل لشراء بعض المستلزمات.





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وقررت الأم فى بلاغها أنها كانت متزوجة وأنجبت طفلة ثم حدث طلاق بينها وبين زوجها وانفصلت، ثم تزوجت بالمتهم وعاشت معه فى شقته بدائرة القسم .





وامام رجال المباحث أشارت الأم أن ابنتها أبلغتها بتعرضها لواقعة الاعتداء الجنسي على يد زوجها اثناء عدم تواجدها بالمنزل، على الفور قامت بعرضها على أكثر من طبيب للكشف عليها وتبين أنها صارت ليست عذراء.





وبسؤال الطفلة المعتدي عليها ، قررت فى أقوالها بأن زوج والدتها جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا، عقب نزول والدتها من الشقة وهددها فى حالة افتضاح أمره وعدم الحديث مع امها عما حدث لها ، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم فأصدرت النيابة قرارها المتقدم .