يصعب اكتشافه.. تعرف علي سبب انتشار فيروس كورونا | فيديو





واوضح التقرير انه ليست من الامر السهل التوصل لعلاج نهائي لهذا الفيروس حاليا، لافتا إلي بدء التجارب السريرية لعلاج هذا الفيروس يستغرق بضعة أشهر.





واشار التقرير إلي أن السبب في انتشار فيروس كورونا هو أن أعراضه تظهر علي الشخص بعد عدة الأيام لذلك يصعب اكتشاف الشخص المريض فور عدوته بالمرض.





وتسبب مرض كورونا مسبقا في تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في الصين، والذي أصاب 8000 شخص وقتل 774 في أوائل عام 2000، والمحاكاة التي أجراها الدكتور تونر للكمبيوتر أكدت خلال 18 شهرا، انه ستصاب كل دولة في العالم تقريبًا بحالات من فيروس كورونا، ما سوف يتسبب في موت 65 مليون شخص، بخلاف الصين. وظهرت حالات مؤكدة من كورونا الجديد في الولايات المتحدة وتايلاند، واليابان وكوريا الجنوبية، وتايوان وفيتنام وسنغافورة وهونج كونج، وماكاو ونيبال، وتم تعليق الرحلات الجوية وتم تخفيض حجوزات السفر إلى النصف للحد من انتشار الفيروس حول العالم.

عرضت فضائية العربية تقريرا عن انتشار فيروس كورونا واحدث ما توصلت اليه بلدة الصين الشعبية لمواجهة هذا الفيروس المميت الذي انتشر خلال الأيام القليلة الماضية بمدينة ووهان الصينية.