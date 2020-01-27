غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام وادي دجلة

شهدت قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز استبعاد محمد عواد حارس المرمى، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر لعدم الجاهزية، وأشرف بن شرقي جناح الفريق للإصابة.





كما يغيب طارق حامد وعمر السعيد عن التواجد في المباراة في ظل حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة الجونة الماضية، ما أدى إلى إيقافه لتراكم البطاقات، إلى جانب محمد عبد الغني لأسباب فنية.





أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.





وتضم القائمة : محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى . محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام في خط الدفاع. فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - يوسف أوباما - اسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - امام عاشور في خط الوسط.

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، من 12 مباراة.

وشهدت القائمة تواجد كابونجو كاسونجو، بعد عودته للأبيض مجددًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



