غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام وادي دجلة

شهدت قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز استبعاد محمد عواد حارس المرمى، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر لعدم الجاهزية، وأشرف بن شرقي جناح الفريق للإصابة.
كما يغيب طارق حامد وعمر السعيد عن التواجد في المباراة في ظل حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة الجونة الماضية، ما أدى إلى إيقافه لتراكم البطاقات، إلى جانب محمد عبد الغني لأسباب فنية.
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.