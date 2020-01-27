نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحقوق

تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث يرافقه الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية.





وأكد القاصد علي أن إمتحانات الدراسات العليا بالكلية تسير وفق القواعد المتبعة وفي جو من الهدوء والشفافية ووجه بضرورة تطبيق الضوابط والقواعد العامة للامتحانات،





وأكد علي عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان أو غلقها لحين الانتهاء من الامتحان ومتابعة انضباط اللجان وتواجد المراقبين والملاحظين.



