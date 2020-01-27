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برلمان

النواب يحيل مشروع قانون حوافز الأسرة للجنة التضامن

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم "الاثنين" برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة اقتراح بقانون مقدم من العضو كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما وافق المجلس على إحالة اقتراح بقانون مقدم من العضو سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس أيضا على إحالة اقتراح بقانون مقدما من العضوين همام العادلي، وجابر الطويقي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما وافق المجلس على إحالة اقتراح آخر بقانون مقدما من العضو ياسين عبد الصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاءت موافقة مجلس النواب على إحالة الاقتراحات بقوانين الأربعة إلى اللجان النوعية المختصة بعد استعراض التوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الجلسة العامة للمجلس.

وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 51 اقتراحا برغبة مقدما من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم لاتخاذ اللازم بشأنها.
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