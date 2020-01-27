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محافظات

مساحتها 3 آلاف فدان.. غابة شجرية جديدة في الغردقة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم، موقع الغابة الشجرية الجديدة بشمال مدينة الغردقة يرافقه العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد حيث جاء ذلك خلال جولته بالمدينة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها. 

وخلال تفقده للموقع أصدر المحافظ تعليماته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من توصيل مواسير المياه من محطة المعالجة الثلاثية للموقع كما وجه بضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية وهيئة عمليات القوات المسلحة حتى يتم الانتهاء من هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق أكد المحافظ  أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلي زراعة الأشجار وبعض النباتات الزيتية، مشيرا إلى أن الغابة الشجرية الجديدة ستحتوي على ٣ أحواض موازية لتخزين المياه التي ستصلها من محطة المعالجة الثلاثية والقدرة الاستيعابية لكل حوض منها  ٣٠ ألف متر مكعب من المياه، مضيفًا أن المساحة الإجمالية للغابة تصل إلي ٣ آلاف فدان تقريبا.

كما تفقد المحافظ الغابة الشجرية الموجودة حاليًا لمتابعة سير العمل بها.
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