بعد نجاحها في الآنسة فرح.. 20 إطلالة مميزة لـ أسماء أبو اليزيد





الفنانة أسماء أبو اليزيد تميزت بسمارها وملامحها المصرية الأصيلة وهو ما لفت انتباه جمهورها ، خاصة بعد تألقها في دورها بفيلم الممر .





بشرتها السمراء كانت سببًا وراء نجاحها وشهرتها في أعمال قليلة، كما أن لها ذوقا خاصا في اختيار ملابسها التي تتماشى مع بشرتها السمراء .





وتألقت أسماء أبو اليزيد في جلسة تصوير جديدة نشرتها اليوم عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهرت بفستان كحلي أنيق، كما خضعت سابقًا لجلسة تصوير بالأبيض وسط الصحراء وشبهها جمهورها بالفراعنة .

تألقت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد في أول بطولة لها بمسلسلها الجديد الآنسة فرح، حيث قدمت دورا مختلفا عن أدوارها التي ظهرت بها مسبقًا لتبدأ تجربة مختلفة في مشوارها الفني .