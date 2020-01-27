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رياضة

توتنهام يجهز عرضا لضم جوهرة إيندهوفن

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:23 م
ستيفن بيرجوين
ستيفن بيرجوين
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القسم الرياضي
يستعد نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتقديم عرض من أجل الظفر بخدمات جوهرة إيندهوفن وذلك في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن توتنهام حصل على الضوء الأخضر، من المدير الفني للفريق مورينيو، من أجل الدخول في مفاوضات مع الجناح المهاجم لفريق إيندهوفن، اللاعب ستيفن بيرجوين، من أجل الحصول على توقيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن توتنهام يجري مفاوضات مكثفة مع مسؤولي بي.إس.في إيندهوفن، للتوقيع مع الجناح المهاجم لمنتخب هولندا ستيفن بيرجوين، حيث يسعى النادي الإنجليزي لأن يحل اللاعب في الفريق محل إريكسن الذي بات رحيله وشيكا عن قلعة السبيرز.

واتفق مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في إنتر ميلان على بيع إريكسن مقابل 20 مليون يورو، ووقع نظرهم على جوهرة فريق توتنهام من أجل تدعيم الهجوم، وزيادة الخيارات الهجومية حيث يمكن للاعب أن يلعب بدلا من هاري كين أو إريكسن.

وينتظر أن تكلف الصفقة خزينة توتنهام نحو 35 مليون يورو، ويفضل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، أن يلعب كجناح مهاجم، على الرغم من أنه يمكن اللعب كمركز رقم 10 أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل بيرجوين موجود في إنجلترا لإنهاء خطوة حاسمة لصالح موكله، حيث يهتم ليستر سيتي أيضًا باللاعب الذي يعد مرشحًا قويًا ليكون ضمن تشكيلة منتخب هولندا في نهائيات يورو 2020.

وكان بيرجوين كذلك، هدفًا لفريق إشبيلية الإسباني في الصيف الماضي لكنه ظل في إيندهوفن، ووقع عقدا جديدا ربطه بالعملاق الهولندي حتى عام 2023.
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