تعرف على سبب استبعاد حارس الزمالك من المشاركة أمام دجلة





وأشار المصدر إلى أن السبب وراء استبعاد محمد عواد هو تجهيزه للمشاركة في مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.





وأكد المصدر أن الجهاز ينوي الدفع بعدد من البدلاء في مباراة بطل أنجولا بعد ضمان التأهل بشكل رسمي للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.









محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - امام عاشور في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎.