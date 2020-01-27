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رياضة

تعرف على سبب استبعاد حارس الزمالك من المشاركة أمام دجلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:12 م
محمد عواد
محمد عواد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
  كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء استبعاد محمد عواد حارس الفريق من المشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الثلاثاء ببطولة الدوري.

وأشار المصدر إلى أن السبب وراء استبعاد محمد عواد هو تجهيزه للمشاركة في مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن الجهاز ينوي الدفع بعدد من البدلاء في مباراة بطل أنجولا بعد ضمان التأهل بشكل رسمي للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة الغد كل من:

محمد أبو جبل - محمد صبحي  في حراسة المرمى
 محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام  في خط الدفاع.
  فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا  - امام عاشور في خط الوسط  
مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎.
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