الصحة : 56 حالة وفاة و2014 مصابا بفيروس كورونا حول العالم.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تتابع المواقع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لأنها تكون أكثر دقة وموضوعية في إحصاء عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن الحالات المؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا على مستوى العالم تبلغ 2014 حالة، وحالات الوفيات بسبب فيروس كورونا 56 حالة.





وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قامت أول أمس بزيارة تفقدية للحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى لضمان الجاهزية والاستعداد، كما قامت أيضا بزيارة تفقدية للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي.





وأوضح الدكتور علاء عيد، أن الدكتورة هالة زايد أمرت بفحص جميع العاملين بصالات المطار التى يتم بها استقبال الطائرات الصينية لضمان سلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار إلى أنه تم الاشتباه فى حالة مصابة بفيروس كورونا وتم تحويلها إلى مستشفى العباسية والقيام بعمل كافة الفحوصات لها للتأكد وأثبتت أن الأعراض انفلونزا وليست فيروس كورونا، مضيفا أن الحالة كانت مغربية الجنسية.