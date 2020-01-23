استجابة لـ صدى البلد: وزارة الصحة توجه بعلاج فتحية على نفقة الدولة

صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع السيدة فتحية ووجهت بعلاجها على نفقة الدولة.





ولفت مجاهد إلى أن المكتب الإعلامي قام بالتنسيق مع الدكتور محمد زيدان مدير مستشفى الهلال لمناظرة فتحية صباح يوم الأحد القادم، والتي تطلب المساعدة فى إجراء عملية جراحية لوالدتها بإزالة المسامير وترك الشريحة.





وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة تشدد علي سرعة الاستجابة لمناشدة المواطنين وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.





يذكر أن المواطنة نادية عيد، المقيمة فى عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، ناشدت في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص المساعدة فى إجراء عملية لوالدتها "فتحية عبد الفتاح" فى الظهر، حيث إنها قامت بإجراء عملية عام 2014 بتركيب شريحة فى الظهر و12 مسمارا، فهى كانت تعانى من انزلاق غضروفى، إلا أن العملية فشلت حيث خرج المسمار عن مساره وجعلها لا تتمكن من فرد ظهرها.









وقالت فى رسالتها: إنها بعد العملية لم تستطع فرد ظهرها ودائما ظهرها منحنى وذلك بسبب خروج أحد المسامير من مكانه واقترب حاليا من الظهور من جلد الظهر، وهو أمر مؤلم للغاية.





وناشدت المسئولين فى وزارة الصحة ضرورة التدخل للمساعدة فى إجراء عملية جراحية أخرى لوالدتها تصحيح العملية السابقة بإزالة المسامير وترك الشريحة.







