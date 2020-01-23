AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد: وزارة الصحة توجه بعلاج فتحية على نفقة الدولة

الخميس 23/يناير/2020 - 08:57 م
مسامير
مسامير
Advertisements
محمد بدران
صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع السيدة فتحية ووجهت بعلاجها على نفقة الدولة.

ولفت مجاهد إلى أن المكتب الإعلامي قام بالتنسيق مع الدكتور محمد زيدان مدير مستشفى الهلال لمناظرة فتحية صباح يوم الأحد القادم، والتي تطلب المساعدة فى إجراء عملية جراحية  لوالدتها بإزالة المسامير وترك الشريحة.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة تشدد علي سرعة الاستجابة لمناشدة المواطنين وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

يذكر أن المواطنة نادية عيد، المقيمة فى عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، ناشدت في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص المساعدة فى إجراء عملية لوالدتها "فتحية عبد الفتاح" فى الظهر، حيث إنها قامت بإجراء عملية عام 2014 بتركيب شريحة فى الظهر و12 مسمارا، فهى كانت تعانى من انزلاق غضروفى، إلا أن العملية فشلت حيث خرج المسمار عن مساره وجعلها لا تتمكن من فرد ظهرها.

 

وقالت فى رسالتها: إنها بعد العملية لم تستطع فرد ظهرها ودائما ظهرها منحنى وذلك بسبب خروج أحد المسامير من مكانه واقترب حاليا من الظهور من جلد الظهر، وهو أمر مؤلم للغاية.

وناشدت المسئولين فى وزارة الصحة ضرورة التدخل للمساعدة فى إجراء عملية جراحية أخرى لوالدتها تصحيح العملية السابقة بإزالة المسامير وترك الشريحة.


للتواصل مع الحالة من خلال الرقم التالى : 01283889104
استجابة لـ صدى البلد: وزارة الصحة توجه بعلاج فتحية على نفقة الدولة
استجابة لـ صدى البلد: وزارة الصحة توجه بعلاج فتحية على نفقة الدولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لمناشدة على موقع صدى البلد .. فريق طبي يتوجه إلى منزل السيدة ميرفت بتوجيه من وزيرة الصحة

استجابة لـ صدى البلد: وزيرة الصحة تكلف بمتابعة حالة الطفلة جنا.. وتأمر بعلاجها على نفقة الدولة

استجابة لـ صدى البلد : وزيرة الصحة تقرر زراعة كلى لـ "انتصار" على نفقة الدولة.. شاهد

استجابة لـ صدى البلد.. وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفل إسلام عصام

استجابة لـ صدى البلد: وزيرة الصحة تكلف بعلاج حالة الطفل إسلام عصام على نفقة الدولة.. تفاصيل

وزيرة الصحة تستجيب لاستغاثة مواطن عبر صدي البلد.. وتوجه بسرعة إجراء عملية جراحية له

ترشيحاتنا

أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد أولى جلسات التحقيق

بـ 5 جنيهات تخلصى من الكوليسترول بدون أدوية

بـ شورت جلد.. سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا

أغربها الأرز.. حيل سريعة تخلصك من آلام الركبة

المصائب تتوالى على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

فرج عامر يعلن ضم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور