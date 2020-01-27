وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن التحكيم الإفريقي يعاني من أزمات كبيرة، وأنه حزين بسبب الأخطاء التحكيمية في البطولات الإفريقية متمنيًا تحسن تلك الظاهرة".





وعلق أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار" على واقعة تمزيق التيشرت الشهيرة: "زعلان أنه تم استبعادي وأنني لم ألعب نهائي بطولة إفريقيا، ولكن في حاجات في الماتشات لازم تتعامل فيها وكان نفسي ألعب الفاينل".





وعن تسريب تلك اللقطة إلى وسائل الإعلام: "لم أتابع سبب تسريبها ولكن هذا القرار تم اتخاذه وكان مفاجأة لينا والقرار كان مفاجأة لينا".





واختتم أزارو حديثه في هذا الصدد: "حزين لعدم فوزي مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".



