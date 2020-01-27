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ثقافة

إسماعيلية للفنون الشعبية تتألق بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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طارق موسى
قدمت فرقة حلايب وشلاتين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الاستعراضات والرقصات التى تعكس التراث البدوى، بمشاركة فرقة يوم البادية بجمعية القبائل العربية بحضور جمهور كبير من رواد المعرض الذى تفاعل معهم، فى خامس أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" دورة دكتور جمال حمدان، الذى يستمر حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

شاركت الإدارة المركزية للشئون الفنية من خلال فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التى قدمت عرضا فنيا مميزا لمجموعة من التبلوهات والاستعراضات المستوحاة من منطقة القناه منها "الصيادين، جانا الجميل، بتغنى لمين، قتاله، تنورة، سمسميتى، الضمة" تدريب عمرو عجمى، الجدير  بالذكر أن الفرقة تأسست عام ١٩٩٥ بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.

نظمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث العديد من الأنشطة الخاصة بالطفل، وقدمت فرقة جاردن سيتى عرضا مسرحيا بعنوان "الفراشات"، أعقبه عرض فنى لفرقة عمرو حمزة بعرائس الماريونيت بعنوان "مبروك ولبلب" الذى يتناول صفات جميلة لابد أن يتحلى بها الإنسان ومعلومات عامة للطفل لتنمية مهاراته، بجانب مجموعة متنوعة من الورش الفنية التى أقامتها ثقافة الطفل منها ورشة "كتاب وفنان"، تلاها ورشة "طرق على المعادن"، بالإضافة إلى عمل مطوية بعنوان "العالم اليوم"، وورشة لعمل حلى من الكريستال، وأخرى لعمل مجسم بالقص واللصق لشخصية "المهرج"، وورشة أخرى لتعليم أساسيات الرسم.

تزايد الإقبال على جناح الإصدارات الخاصة بالهيئة التى تضم مجموعة الكتب القيمة المتنوعة ما بين العلوم التطبيقية، العلوم الاجتماعية والبحثية، التاريخ، والجغرافيا، الأدب، الفنون، والروايات والأشعار، ضمن طيات السلاسل منها "الذخائر، أفاق عالمية، روائع المسرح العالمي، حكايات مصر، الهوية، إصدارات خاصة، كتابات نقدية، ذاكرة الكتاب، فلسفة" إضافة إلى النشر الإقليمي، وكتب الأطفال وقطر الندى، ومن أحدث الإصدارات كتاب "سندباد مصرى" تأليف حسين فوزى، كتاب "الحرية أو الموت" تأليف بنكوس كازانتزاكي، ترجمة سعد زغلول نصار ، "مياه الربيع" تأليف إيفان تورغينيف، ترجمة سامى الدروبى، "الفكر المصرى فى العصر المسيحي" تأليف د. رأفت عبد الحميد، وكتاب "المواطنة والهوية.. جدل النضال والإبداع فى مصر" تأليف د. سمير مرقص، "هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف" للشيخ يوسف الشربينى الأزهرى، تأليف د. عبد العزيز جمال الدين.
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