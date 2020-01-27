إسماعيلية للفنون الشعبية تتألق بمعرض الكتاب

قدمت فرقة حلايب وشلاتين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الاستعراضات والرقصات التى تعكس التراث البدوى، بمشاركة فرقة يوم البادية بجمعية القبائل العربية بحضور جمهور كبير من رواد المعرض الذى تفاعل معهم، فى خامس أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" دورة دكتور جمال حمدان، الذى يستمر حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.





شاركت الإدارة المركزية للشئون الفنية من خلال فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التى قدمت عرضا فنيا مميزا لمجموعة من التبلوهات والاستعراضات المستوحاة من منطقة القناه منها "الصيادين، جانا الجميل، بتغنى لمين، قتاله، تنورة، سمسميتى، الضمة" تدريب عمرو عجمى، الجدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام ١٩٩٥ بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية.





نظمت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث العديد من الأنشطة الخاصة بالطفل، وقدمت فرقة جاردن سيتى عرضا مسرحيا بعنوان "الفراشات"، أعقبه عرض فنى لفرقة عمرو حمزة بعرائس الماريونيت بعنوان "مبروك ولبلب" الذى يتناول صفات جميلة لابد أن يتحلى بها الإنسان ومعلومات عامة للطفل لتنمية مهاراته، بجانب مجموعة متنوعة من الورش الفنية التى أقامتها ثقافة الطفل منها ورشة "كتاب وفنان"، تلاها ورشة "طرق على المعادن"، بالإضافة إلى عمل مطوية بعنوان "العالم اليوم"، وورشة لعمل حلى من الكريستال، وأخرى لعمل مجسم بالقص واللصق لشخصية "المهرج"، وورشة أخرى لتعليم أساسيات الرسم.



