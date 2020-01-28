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الخشت: ندعو إلى تأسيس خطاب ديني جديد.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:01 ص
الخشت
الخشت
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هاني حسين
قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي  في غاية الأهمية لأنه دعا شخصيات من مختلف أنحاء العالم ومرجعيات ثقافية مختلفة.

وأضاف الخشت في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز"، :"  جامعة القاهرة ممثلة في المؤتمر من أجل بيان دور المؤسسات في تطوير وتجديد الخطاب الديني".

وتابع عثمان الخشت:"  ندعو إلى  تأسيس خطاب ديني جديد لأن الخطاب الديني التقليدي لا يصلح للتطوير والتجديد ".

وأكمل الخشت:" إذا أردنا تجديد أمر الدين فلا بد من إنشاء علوم دين جديدة وعلم تفسير جديدة".

ولفت الخشت:" نحن في حاجة إلى منهج جديد لتفسير القرآن في ضوء القرآن والواقع الخارجي، ونحتاج إلى أفكار جديدة تتحدث عن تعددية الصواب".
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