حازم إمام: أحمد الأحمر أكبر أسطورة في تاريخ نادي الزمالك

قال حازم إمام قائد فريق نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن أحمد الأحمر لاعب كرة اليد بالقلعة البيضاء، هو أكبر أسطورة في تاريخ النادي.





وشارك الأحمر رفقة منتخب مصر لكرة اليد في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في تونس للمرة السابعة في تاريخ الفراعنة.





واضاف حازم في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد هو أكبر أسطورة في تاريخ نادي الزمالك وصاحب إنجازات لم تتحقق من قبل، ما حققه الأحمر مع منتخب مصر إنجاز كبير".



