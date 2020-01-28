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رياضة

أمير مرتضى: كارتيرون قرر إراحة 9 لاعبين من رحلة أنجولا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:00 ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قرر إراحة ما يقرب من 9 لاعبين من رحلة أنجولا، والتي سيواجه خلالها الفريق الأبيض نظيره أول أغسطس في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أمير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" قرار كارتيرون جاء بغرض إراحة اللاعبين من الإجهاد بالإضافة لتلاشي حصول بعضهم على البطاقة الصفراء الثانية".

وواصل أمير مرتضى تصريحاته، مؤكدًا أن الفرنسي كارتيرون قد طالب لاعبي الزمالك بضرورة الفصل بين مباراة وادي دجلة المقرر إقامتها غدًا بالدوري الممتاز، وبين مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا، منعًا لتشتيت اللاعبين.

واختتم المشرف العام على الكرة بالزمالك حديثه موجهًا رسالة لجماهير النادي، مطالبهم بالصبر على الفريق ومواصلة دعمه باستمرار، مشددًا على أن الفريق ينافس على أكثر من بطولة في كل موسم ولازال المشوار طويلًا بمسابقة الدوري الممتاز.
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