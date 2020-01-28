في ذكرى ميلاد عبدالله غيث.. قصة رحيله المأساوية واللحظات الأخيرة بحياته

تحل اليوم الثلاثاء، 28 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالله غيث، الذي ولد في مثله عام 1930، في كفر شلشلمون بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ورحل في 13 مارس 1993 .

قبل أيام من رحيل عبدالله غيث، ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتوجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيه أيامه الأخيرة، وعددها 18.





وعندما علم بذلك الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أرسل له وفدًا لزيارته، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم "الرسالة" الذي جسد فيه دور حمزة بن عبد المطلب (عم الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-)، وكان الوفد الليبي أخذ تكليفًا من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإنقاذ حياته.



