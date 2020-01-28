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توك شو

كريم عبد العزيز: أحمد زكي ضربني قلم بجد في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:18 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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هاني حسين
كشف الفنان كريم عبد العزيز، كواليس  أحد المشاهد التي جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي، في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة.

وقال كريم عبد العزيز في حواره مع الإعلامية والفنانة  إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة"، المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قبل مشهدي مع أحمد زكي توجهت إلى المخرج شريف عرفة كي أسأله عن رد فعلي بعد ضربي بالقلم".

وأضاف كريم عبد العزيز:"  شريف عرفة عارف إن أحمد زكي هيضربني بجد، والفنان عزت أبو عوف كان واقف خلف الكاميرا وكان بيضحك ضحك هستيري وكان معاه كيس تلج ".

وتابع كريم عبد العزيز:" مع بداية تصوير المشهد  لقيت نفسي واقع على الأرض وكنت بطمن على ودني وضربني  قلم جامد".

وكشف الفنان كريم عبد العزيز خلال حواره مع إسعاد يونس، عن  علاقته بالفنان أحمد السقا قائلا: "أحمد السقا أخويا وصديق عمرى وعلاقتى به من سنة 91 وممتدة حتى اليوم".

وعلق على إهداء السقا جائزة الدير جيست له، قائلا:" بدون فزلكة اللقطة دى عظيمة من السقا وإحنا دورنا نحافظ على ماتبقى من أخلاق".

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