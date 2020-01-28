رئيس برشلونة يعلن عن بديل سواريز.. وإمكانية رحيل ميسي

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن خطة النادي لتدعيم خط الهجوم بالفريق خاصة عقب إصابة لويس سواريز نجم الفريق خلال الفترة الماضية.





وأكد ماريا في تصريحات نشرتها صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الفريق يدرس امكانية التفاوض مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشددا على أن الأمر ما زال في اطار الدراسة فقط دون البدء في مفاوضات.





وأضاف أن النادي ما زال يدرس الأمر مشددا على أن اسم اللاعب يتواجد في خطة النادي لدعم الفريق.





وأكمل أن الفريق يسعى للتعاقد مع بديل لـ سواريز، مشددا على ان البديل من الممكن أن يكون من فريق الشباب أو من خارج النادي.





اما عن ميسي نجم الفريق و امكانية رحيله فأكد أن ميسي سعيد داخل الفريق ولكن حال قرر الرحيل سيرحل في هدوء مشددا أن علاقة اللاعب بالفريق ستظل رائعه دائما.





وتابع أن ميسي نجم اسطوري ومازال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

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