مفتي موريتانيا: نقدر جهود شيخ الأزهر في رأب الصدع وإعادة لم شمل المسلمين

قال فضيلة الشيخ أحمد ولد المرابط الشنقيطي مفتي موريتانيا إن الأزهر الشريف منارة العلم وقبلة العلماء، ويمثل العمود الفقري للأمة الإسلامية بعلومه ومنهجه الوسطي المعتدل وعراقته، معربا عن تقديره واعتزازه بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في رأب الصدع وإعادة لم شمل المسلمين.





وأضاف الشنقيطي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - أن تجديد الفكر أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية، موضحا أنه يجب تغيير الأحكام بتغيير العوائد والأعراف، والأحوال .





وأكد مفتي موريتانيا، أهمية المؤتمر العالمي للأزهر، في تجديد الفكر الإسلامي لمواكبة مستحدثات العصر بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد.



